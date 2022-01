© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

"Nova ha sempre dato prova di serietà e professionalità, fornendo ai cittadini gli strumenti per poter distinguere le notizie dalle fake news" Francesco Boccia

Deputato del Partito democratico

21 luglio 2021

- Fonti del Partito democratico confermano che in effetti, come sostiene il leader della Lega, Matteo Salvini, non c'è stato alcun incontro con il segretario del Pd, Enrico Letta. (Rin)