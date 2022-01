© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

20 luglio 2021

- Di seguito un quadro dei principali appuntamenti previsti per domani a Milano e in Lombardia.COMUNEIl sindaco di Milano Giuseppe Sala presenta il comitato antimafia e il comitato per la legalità, la trasparenza e l’efficienza amministrativa, insieme ai presidenti Nando Dalla Chiesa e Gherardo Colombo.Palazzo Marino, piazza della Scala, 2 (ore 14)Si riunisce il Consiglio comunaleDiretta streaming (ore 16:30)REGIONEL'assessore regionale alla sicurezza, immigrazione e polizia locale, Riccardo De Corato, partecipa alla conferenza stampa sulle attività svolte dalla polizia locale “Centro Martesana” alla presenza dei sindaci di Cassina de' Pecchi, Bussero e Pessano con Bornago. Al termine l'assessore interviene alla cerimonia di consegna delle decorazioni agli agenti della polizia locale che si sono distinti nella "Campagna emergenza Covid 2019".Biblioteca comunale, via Trieste 3, Cassina de' Pecchi/Mi, (ore 11)La vicepresidente Letizia Moratti, il commissario straordinario per l'emergenza Covid, generale Francesco Paolo Figliuolo, e il consulente per la campagna vaccinale di Regione Lombardia, Guido Bertolaso inaugurano il centro vaccinale di Gallarate (Va).Viale Milano, 85 Gallarate/Va, (ore 11)VARIEPresidio lavoratori e lavoratrici Bnl Spa in sciopero.Via Monfalcone angolo via Deruta (ore 8)Concerto in occasione del giorno della memoria nel ridotto dei palchi dedicato a Vittore Veneziano. Ingresso libero fino a esaurimento posti.Teatro alla Scala, via Filodrammatici ,2 (ore 16:30)MONZAPresentazione de "Il Giro di Monza in 60 giorni", il passaporto per scoprire i luoghi iconici della città. Presenti il sindaco Dario Allevi, l'assessore alla cultura e turismo Massimiliano Longo, il direttore dell'autodromo nazionale di Monza Alessandra Zinno, la presidente del Museo e Tesoro del Duomo Tiziana Gaiani e il direttore del Consorzio Villa Reale e Parco di Monza, Giuseppe Distefano.Comune di Monza, sala Giunta, piazza Trento e Trieste (ore 11) (Rem)