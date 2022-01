Scuola: protesta studenti a Roma, scontri con le forze dell'ordine

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Scontri a Roma durante la protesta degli studenti per ricordare Lorenzo Peralli, lo studente friulano morto nell'ultimo giorno di stage dell'alternanza scuola-lavoro. Questo pomeriggio centinaia di studenti, che si erano radunati al Pantheon, nel tentativo di raggiungere il Miur oltrepassando i blocchi della polizia, si sono scontrati con le forze dell'ordine, che presidiavano la protesta. Gli agenti, in tenuta anti sommossa, hanno tentato con due cariche di alleggerimento di sciogliere il corteo, non autorizzato, che comunque ha raggiunto il Ministero dell'istruzione. "Nonostante le cariche, nonostante la repressione gli studenti si conquistano il corteo e arrivano al Miur. Sappiamo chi sono i responsabili della morte di Lorenzo - scrivono in una nota gli studenti di Osa Roma -. La nostra mobilitazione continua, per il blocco dell'alternanza e per far ripartire la lotta degli studenti in tutta Italia a partire dall'assemblea nazionale del 5 febbraio della lupa_scuole in lotta". I dimostranti dopo aver portato la protesta davanti al Miur hanno sciolto il presidio. (Rer)