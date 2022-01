Quirinale: Letta, domani vedo Salvini per capire se su Draghi è 'no' ultimativo

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Domani incontrerò Matteo Salvini e mi metterò d'impegno insieme a lui e agli altri alleati" per un nome condiviso e super partes. Lo ha detto il segretario del Partito democratico, Enrico Letta, in videocollegamento con "Che tempo che fa" su Rai3. "Cercherò di capire rispetto a Draghi se le dichiarazioni fatte sono ultimative oppure no", ha aggiunto. (Rin)