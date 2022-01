Quirinale: Letta, su opzione Draghi non parlo a nome di M5s o di Renzi

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Su Mario Draghi al Quirinale "non mi sento di poter parlare a nome del Movimento cinque stelle" tantomeno "a nome di Renzi col quale in questi giorni stiamo lavorando di comune accordo". Lo ha detto il segretario del Partito democratico, Enrico Letta, in videocollegamento con "Che tempo che fa" su Rai3. (Rin)