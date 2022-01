© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Sincero cordoglio per la scomparsa di Enzo Fasano, deputato di Forza Italia, politico appassionato, uomo innamorato della sua terra. Vicinanza alla famiglia in questo momento di dolore". Lo afferma Mariastella Gelmini, ministro per gli Affari regionali e le Autonomie. (Rin)