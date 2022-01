Quirinale: Letta a Pd, ora nome condiviso, no a piccoli interessi di parte

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

"Nova ha sempre dato prova di serietà e professionalità, fornendo ai cittadini gli strumenti per poter distinguere le notizie dalle fake news" Francesco Boccia

Deputato del Partito democratico

21 luglio 2021

- Per il Quirinale "ora c'è bisogno di un nome condiviso. Nei prossimi giorni dobbiamo mettere in campo tutta l'iniziativa politica per arrivare al profilo di una personalità superpartes". Lo ha detto - a quanto si apprende da fonti del Nazareno - il segretario del Partito democratico, Enrico Letta alla riunione con i grandi elettori del partito. "Nessuno dopo deve festeggiare da solo perché ha vinto. Nessuno deve vincere affinché tutti vincano", ha rimarcato per poi ammonire: "Se ci si infila in piccoli interessi di parte viene giù tutto. Non è mettendo il cappello su qualcuno che si vince, anzi i candidati si bruciano tipo 10 piccoli indiani. Facciamo un appello a tutti: il rispetto per gli altri, è rispetto per se stessi. Bisogna agire con questo spirito". (Rin)