Quirinale: Letta a Pd, da centrodestra metodo sbagliato, altri faranno fine Berlusconi

21 luglio 2021

- "L'ultimo mese è stato sui generis. Il dibattito è stato tutto avvitato intorno a un grande abbaglio, ossia che il centrodestra avesse i numeri per fare il presidente da solo, e non capisco perché ci sono cascati". Lo ha dichiarato - a quanto si apprende da fonti del Nazareno - il segretario del Partito democratico, Enrico Letta, alla riunione con i grandi elettori del partito. "Il rinculo di questo errore si è visto proprio con la deflagrazione di ieri", ha aggiunto. "Non c'è maggioranza in questo Parlamento, se non quella che supporta oggi il governo", ha chiarito Letta. "Noi abbiamo detto 'no' al loro intestardimento e abbiamo fatto bene. Ieri è venuta meno la candidatura di Berlusconi e ciò in un colpo solo ha reso chiarissimo quel che dicevamo. Venuto giù quel nome - ha sottolineato - è caduto l’abbaglio. Ulteriori candidature di centrodestra faranno la stessa fine di quella di Berlusconi, perché era il metodo ad essere sbagliato". (Rin)