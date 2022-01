Francia: sottosegretario Beaune, follia uscire dalla Nato, sarebbe regalo alla Russia

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'uscita della Francia dalla Nato sarebbe una "follia" oltre che un "grande regalo" alla Russia. Lo ha detto il sottosegretario di Stato francese per gli Affari europei Clement Beaune in una intervista all'emittente radiofonica "Europe1". "Ho sentito che alcuni stanno approfittando dell'offerta di lasciare la Nato. Questa sarebbe una follia in questi momenti, per creare l'impressione che ci siano divisioni all'interno dell'Occidente. Sarebbe il regalo più grande possibile per la Russia", ha dichiarato Beaune, secondo cui il governo francese non si prepara a uno "scenario" di guerra in Ucraina. Secondo il sottosegretario, Parigi si prepara ad una "situazione complicata" a cui gli europei dovranno essere pronti a rispondere "in qualsiasi momento". Secondo Beaune, il presidente francese Emmanuel Macron si è detto pronto a rafforzare il fianco orientale della Nato in Romania, aggiungendo che ci sono oltre 300 militari francesi come parte del contingente dell'Alleanza negli Stati baltici. In questo contesto, il sottosegretario di Stato ha descritto questa presenza come il "migliore segnale di fermezza e unità" che la Francia può inviare. (Frp)