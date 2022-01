Corea del Sud: esportazioni in zone libero scambio cresciute dell’89,6 per cento su base annua

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Le esportazioni delle società nelle zone di libero scambio della Corea del Sud sono cresciute dell’89,6 per cento su base annua, raggiungendo il massimo storico lo scorso anno. Lo ha reso noto il ministero dell’Industria di Seul. Le spedizioni in uscita sono arrivate a 10,94 miliardi di dollari, superando per la prima volta in assoluto la soglia dei 10 miliardi di dollari. La crescita è attribuibile alla forte domanda di beni elettrici ed elettronici, chip automobilistici, prodotti relativi ai semiconduttori e articoli Covid-19. La Corea del Sud gestisce 13 zone di libero scambio in tutto il Paese. (Fim)