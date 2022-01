Polonia: Covid, premier Morawiecki incontra martedì leader politici per fare un punto sulla situazione

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La riunione in programma martedì 25 gennaio tra il primo ministro polacco, Mateusz Morawiecki, e i leader dei partiti polacchi sulla pandemia di Covid-19 nel Paese sarà una buona occasione per prendere le migliori decisioni sulla salute e la vita dei cittadini. Lo ha detto lo stesso Morawiecki sui suoi canali social, commentando l'annuncio dato in giornata dal portavoce del governo, Piotr Muller, di un incontro presso la cancelleria polacca tra il capo di governo e i rappresentanti delle varie formazioni politiche. "Credo che sarà fruttuoso e ci consentirà di prendere le migliori decisioni possibili riguardo alla salute e alla vita di tutte le donne e gli uomini polacchi", ha scritto Morawiecki. Il ministero della Salute ha confermato che oggi il Paese registra 34.088 nuovi casi di coronavirus in Polonia nelle ultime 24 ore e 25 decessi. Il ministero ha anche affermato che "a seguito del sequenziamento del genoma del virus in Polonia, sono già stati rilevati 2.232 casi di variante Omicron, che costituisce il 35 per cento di tutti i campioni sequenziati". (Vap)