Quirinale: Salvini, sto raccogliendo proposte, spiace da Letta arrivino solo no pregiudiziali

23 luglio 2021

- "Ringrazio il presidente Berlusconi per la generosità, che ha tolto il campo da veti e no pregiudiziali. Sto raccogliendo una serie di proposte di uomini e donne di assoluto spessore, mi spiace da Letta arrivino dei no pregiudiziali". Lo ha detto il leader della Lega, Matteo Salvini, ai cronisti davanti a Montecitorio al termine degli incontri del partito in vista della prima votazione, domani, per l'elezione del presidente della Repubblica. "Dire 'no' a qualsiasi proposta che arrivi dal centrodestra non è la migliore per eleggere un presidente in maniera veloce. Il centrodestra ha il diritto e il dovere di fare queste proposte senza che nessuno metta dei no pregiudiziali, ideologici", ha aggiunto. (Rin)