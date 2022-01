Quirinale: il precedente di Napolitano, cosa successe nel 2013

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Nella sua lunga carriera politica ed all'interno delle istituzioni, il senatore a vita Giorgio Napolitano detiene un primato, almeno fino ad oggi, mai eguagliato: è stato l'unico a ricoprire per due volte la carica di Presidente della Repubblica. In attesa di capire se l'attuale Capo dello Stato, Sergio Mattarella, non cederà alle pressioni in aumento per un suo secondo mandato, come l'interessato ha ribadito a più riprese, è interessante ripercorre l'esperienza del 2013 quando, ieri come oggi, il parlamento appariva diviso sulla scelta del profilo istituzionale da far salire al Colle. Eletto per la prima volta nel 2006 al quarto scrutinio, con esattamente 543 voti, Napolitano rassegno le proprie dimissioni in anticipo rispetto alla fine del mandato, 15 maggio 2013. Il tutto per favorire la rielezione, dopo 5 votazioni in cui le forze politiche non erano riuscite a trovare la quadra per eleggere il suo successore. Ci avevano provato il centrodestra ed il centrosinistra nella prima votazione, ma il nome condiviso, Franco Marini, si era fermato a 521 voti a favore. Un risultato che in passato era valso l'elezione al Quirinale ma che in questo caso non consentì a Marini di raggiungere il Colle. Nonostante il risultato incoraggiante, la candidatura dell'ex sindacalista, scomparso di recente, venne subito ritirata. Nella seconda e nella terza votazione, vista l'indicazione di Pd e Pdl a votare scheda bianca, il grosso dei voti lo raccolse Stefano Rodotà: indicato come candidato del Movimento 5 stelle attraverso una votazione sul Blog di Beppe Grillo, le "quirinarie", il giurista scomparso nel 2017 riuscì ad ottenere 230 voti nella seconda votazione e 250 nella terza. (segue) (Rin)