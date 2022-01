Quirinale: il precedente di Napolitano, cosa successe nel 2013 (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

"Complimenti ad Agenzia Nova per il prezioso lavoro che svolge quotidianamente al fine di garantire pluralismo ed una informazione corretta" Silvio Berlusconi

Presidente di Forza Italia

21 luglio 2021

- Giunti alla quarta votazione, e venuto meno il paletto della maggioranza dei due terzi, la strada per l'elezione di Romano Prodi, nome avanzato da Partito democratico e Sel, sembrava delineata. Come sappiamo, non andò così. Non solo per la ferma opposizione del centrodestra, in quel momento ancora guidato da Silvio Berlusconi, ma anche per 101 grandi elettori dell'area di centrosinistra che nel segreto dell'urna dell'emiciclo non votarono per l'ex presidente del Consiglio. Prodi raccolse solo 395 voti, ben lontani dai 504 necessari per essere eletto. 101 franchi tiratori che non solo condannarono la candidatura ma che determinarono un terremoto nel Partito democratico, con l'annuncio di dimissioni da parte dell'allora segretario Pierluigi Bersani e uno scambio di accuse reciproche fra le varie correnti che, a periodi alterni, va avanti ancora oggi. E' il 19 aprile e proprio quella sera comincia a farsi largo l'ipotesi di una ricandidatura del Presidente Napolitano. L'indomani, mentre alla Camera prende il via la quinta votazione, che vedrà ancora prevalere con oltre 200 voti Stefano Rodotà, i principali leader politici, accompagnati da diversi delegati regionali, incontrano separatamente il presidente uscente, per sondare una sua disponibilità alla ricandidatura. Disponibilità che, dopo alcune ore, porterà alla rielezione del Presidente Giorgio Napolitano con 738 voti. L'unico presidente a salire due volte al Colle. (Rin)