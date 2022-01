Cipro: elezioni parlamentari nel nord, affluenza in netto calo al 58 per cento

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'affluenza alle elezioni parlamentari nell'autoproclamata repubblica turca di Cipro del nord è stat del 58,23 per cento dopo la chiusura dei seggi avvenuta alle 18 (ora locale): dato in netto calo rispetto al 2018 quando si attestò al 66,23 per cento. Lo ha riferito l'emittente turco-cipriota "Bayrak". La polizia ha annunciato di avere arrestato quattro persone per aver scattato foto del loro voto nel seggio prima di esprimerlo. Il leader turco-cipriota Ersin Tatar ha esortato i cittadini a recarsi a votare dopo essere andato lui stesso al seggio elettorale intorno a mezzogiorno. Tatar ha dichiarato di aspettarsi una buona affluenza al voto nonostante la pandemia di Covid-19 e le restrizioni imposte. Il leader turco-cipriota ha sottolineato l'importanza di recarsi alle urne per assicurare un "governo" stabile per realizzare una riforma seria. I primi risultati dovrebbero essere resi noti intorno alle 23 ma un quadro complessivo sarà disponibile entro le 24 successive alla chiusura dei seggi. (segue) (Gra)