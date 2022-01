Quirinale: Salvini, togliere Draghi da Chigi pericoloso in questo momento

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Togliere Draghi dalla presidenza del Consiglio in questo momento "sarebbe pericoloso". Lo ha detto il leader della Lega, Matteo Salvini, ai cronisti davanti a Montecitorio al termine degli incontri del partito in vista della prima votazione, domani, per l'elezione del presidente della Repubblica. "Reinventarsi un nuovo governo da capo fermerebbe il Paese per giorni e giorni, la Lega non vuole questo", ha aggiunto per poi assicurare: "Il centrodestra è compatto". (Rin)