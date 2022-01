Sociale: Pedica (+Eu Roma), domani consegna coperte per senza tetto al Don Orione

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Il gruppo di Più Europa più Roma domai, lunedì 24 gennaio, alle 11, consegnerà alla Caritas del Don Orione, in via della Camilluccia 120, le coperte raccolte per i senza tetto della città. E' un gesto di solidarieta' che ripeteremo a febbraio e ogni anno non solo nella Capitale ma in tutte le province del Lazio per portare un po' di calore a chi ne ha bisogno". E' quanto affermano in una nota Stefano Pedica e Rita di Sano responsabili del gruppo di Più Europa più Roma e coordinatori dell'iniziativa "Una coperta per scaldare il cuore". (Com)