Turismo: Spagna, la fiera Fitur di Madrid si conclude con oltre 110 mila visitatori

- La 42ma Fiera Internazionale del Turismo (Fitur) di Madrid si è conclusa oggi con 110.193 visitatori, il doppio rispetto ai 62 mila dello scorso anno ma ancora lontana dai numeri pre-pandemia (255 mila). Per la direttrice di Fitur, Maria Valcarce, il bilancio è stato "molto positivo" perché le aziende e gli espositori hanno sottoscritto contratti e tenuto un gran numero di incontri che saranno utili per la ripresa del settore. Secondo molti gli analisti, il turismo vedrà una forte ripresa quest'anno, tornando ai livelli pre-Covid nel 2023. Valcarce ha sottolineato che il modello ibrido che combina la presenza con il mondo digitale ha permesso alla piattaforma FiturLiveconnect di avere più di 33 mila utenti, il 10 per cento in più del previsto. Circa 7 mila aziende espositrici di 107 paesi hanno partecipato a questa edizione, il che significa che la "variabile internazionale" di questa fiera era "molto presente", ha sottolineato la presidente di Fitur. (Spm)