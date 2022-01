Quirinale: Toti, convergere su candidato comune, no a troppi veti

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Facciamo più proposte e sgomberiamo il campo dai troppi veti", scrive su Twitter il cofondatore di Coraggio Italia e presidente della regione Liguria, Giovanni Toti. "La coalizione di centrodestra da sola non ha i voti come non li ha quella di centrosinistra. Nessuno ce la fa da solo: bisogna convergere su un candidato comune", aggiunge. (Rin)