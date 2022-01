Armenia: presidente Sarkissian si dimette, "mancanza di strumenti adeguati nella Costituzione"

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il presidente dell'Armenia, Armen Sarkissian, si è dimesso. In una dichiarazione pubblicata sul sito web della presidenza di Erevan, Sarkissian sottolinea che le sue dimissioni sono dovute alla mancanza di "strumenti per influenzare la politica nazionale ed estera del Paese". "Potrebbe sorgere la domanda, perché non mi sono dimesso in questo momento? (in riferimento alla Rivoluzione di velluto della primavera del 2018). La risposta è ovvia, per la responsabilità che ho assunto come presidente della Repubblica. Sono stato obbligato a fare tutto quanto in mio potere per evitare un ulteriore approfondimento della divisione interna, possibili scontri, che avrebbero potuto portare a conseguenze estremamente negative. Ho cercato di utilizzare il prestigio e le connessioni acquisite durante i miei molti anni di lavoro per utilizzare il mio potenziale politico ed economico internazionale per costruire uno Stato forte e stabile", ha affermato. "Ancora una volta, potrebbe sorgere la domanda sul perché il presidente non abbia influenzato gli eventi politici che ci hanno portato all'attuale crisi nazionale. Il motivo è evidente ancora una volta - la mancanza di strumenti adeguati, strumenti di cui ogni funzionario statale è dotato di un solo documento: la Costituzione. Le radici di alcuni dei nostri potenziali problemi sono nascoste nell'attuale legge fondamentale", ha aggiunto Sarkissian. (Rum)