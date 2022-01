Lavoro: Letta, morte Parrelli è fallimento non più accettabile

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Inizio ricordando quanto successo a Udine a Lorenzo Parrelli, quanto successo dà il senso di un fallimento che non possiamo più accettare". Lo ha detto - a quanto si apprende da fonti del Nazareno - il segretario del Partito democratico, Enrico Letta, aprendo la riunione dei grandi elettori del partito. La sicurezza sul lavoro "su cui Orlando sta lavorando non è solo questione regole, ma di cultura e comportamenti. Tutto quello che facciamo in politica lo facciamo anche per ragazzi come Lorenzo", ha aggiunto. (Rin)