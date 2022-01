Giornata Memoria: Teatro alla Scala dedica concerto a Vittore Veneziani

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il tradizionale concerto del Teatro alla Scala di Milano in occasione del Giorno della Memoria sarà quest’anno anticipato a lunedì 24 gennaio alle ore 16.30 nel Ridotto dei Palchi, ma sarà trasmesso in streaming sulla pagina Facebook e sul canale YouTube del Teatro il 27 (ricorrenza della liberazione del campo di Auschwitz) alle 19. In programma la Canzonetta dal Quartetto op. 12 di Felix Mendelssohn-Bartholdy, Crisantemi di Giacomo Puccini e due grandi cori verdiani, “Patria oppressa” da Macbeth e “Va’ pensiero” da Nabucco, eseguiti dai violini Andrea Pecolo e Stefano Dallera, la viola Francesco Lattuada, il violoncello Simone Groppo e il pianista Bruno Nicoli insieme al Coro del Teatro alla Scala diretto da Alberto Malazzi. Quest’anno la presenza del Coro assume un significato speciale perché gli organizzatori hanno deciso di dedicare il concerto alla memoria di Vittore Veneziani, storico maestro del coro scaligero allontanato dal teatro a causa delle sue origini ebraiche e richiamato da Toscanini a partire dal concerto di riapertura della sala ricostruita l’11 maggio 1946. In apertura porteranno il loro saluto Roberto Cenati, presidente provinciale dell’Anpi Milano e Daniela Dana Tedeschi, presidente Associazione Figli della Shoah. Insieme a loro interverrà il pianista e studioso Gian Francesco Amoroso, che ha dedicato ricerche ed esecuzioni alla figura di Veneziani direttore e compositore, riassunti tra l’altro in un contributo al numero di gennaio del Magazine scaligero che riportiamo in allegato. Il concerto è a ingresso libero fino a esaurimento dei posti.(Com)