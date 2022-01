Quirinale: Letta a Pd, siamo al 15 per cento ma abbiamo ruolo politico centrale

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Questo passaggio per il Colle è peculiare, unico. Nel passato (1999, 2006, 2013, 2015) noi eravamo maggioranza relativa e sulle nostre spalle c'era responsabilità di indirizzare scelte. Stavolta no, siamo all'incirca il 15 per cento, abbiamo però un ruolo politico centrale e la responsabilità in più che avvertiamo dipende dalla nostra storia, dalla nostra ambizione, dalla nostra presenza al governo". Lo detto - a quanto si apprende da fonti del Nazareno - il segretario del Partito democratico, Enrico Letta, alla riunione con i grandi elettori del partito. (Rin)