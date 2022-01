Emirati: ministro Esteri Tunisia condanna attacco Houthi ad Abu Dhabi

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Durante un colloquio telefonico con il ministro degli Esteri degli Emirati Arabi Uniti, Abdullah bin Zayed al Nahyan, l’omologo tunisino Othman al Jerandi ha condannato gli attacchi rivendicati dai ribelli sciiti yemeniti Houthi contro la capitale emiratina Abu Dhabi lo scorso 17 gennaio. Lo rende noto l’agenzia di stampa emiratina “Wam”. In questa occasione, il ministro tunisino ha espresso le condoglianze per le vittime dell’attacco e ha augurato una pronta guarigione a tutti i feriti. Il raro attacco lanciato dai ribelli sciiti del gruppo yemenita Ansar Allah, meglio conosciuto come Houthi, è costato tre morti e sei feriti e ha colpito tre autocisterne nella zona industriale di Mussafah ad Abu Dhabi che stavano operando all’interno di uno dei depositi della compagnia petrolifera emiratina Adnoc. Gli attacchi hanno anche fatto divampare un incendio presso il cantiere di una nuova ala dell’aeroporto internazionale della capitale emiratina.(Res)