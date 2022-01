Turismo: Coldiretti, nel 2021 calo 55 per cento viaggi in Italia da Ue

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Nel 2021 si è verificato un calo del 55 per cento rispetto a prima della pandemia degli arrivi in Italia dei viaggiatori provenienti dall’Unione europea, con un peggioramento (-7 per cento) anche rispetto al 2020. È quanto emerge da un’analisi della Coldiretti in riferimento al cambio delle regole sui viaggi nell’Unione europea, sulla base dei dati Bankitalia relativi ai primi nove mesi dell’anno. La mancanza di viaggiatori stranieri è stato uno degli elementi di maggiore criticità per il turismo in Italia, che registra un crollo di oltre dieci miliardi di euro delle spese per l’intero anno 2021 rispetto a prima della pandemia, con un terzo delle perdite che hanno colpito i consumi in ristoranti, pizzerie, trattorie o agriturismi secondo le stime della Coldiretti. (segue) (Com)