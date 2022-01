Turismo: Coldiretti, nel 2021 calo 55 per cento viaggi in Italia da Ue (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Si tratta del risultato del blocco pressoché totale della stagione turistica invernale e della ripresa di quella estiva. A mancare all’appello - sottolinea Coldiretti - sono stati soprattutto i turisti stranieri bloccati alle frontiere dall’avanzare dei contagi e dalla misure di restrizione adottate, ma a calare sono state anche le presenze nazionali nelle festività di fine anno, mentre risultati più positivi si sono registrati nel periodo estivo. I vacanzieri dall’estero in Italia sono strategici per l’ospitalità turistica soprattutto nelle mete più gettonate, anche perché - continua la Coldiretti - i visitatori dall’estero hanno tradizionalmente una elevata capacità di spesa per alloggio, alimentazione, trasporti, divertimenti, shopping e souvenir. Un problema che riguarda anche gli agriturismi, dove gli stranieri rappresentavano oltre il 40 per cento delle presenze totali prima della pandemia. (Com)