Quirinale: Letta a Pd, abbiamo contribuito a salvare Italia, ora lavorare a servizio Paese

21 luglio 2021

- "Rivendico con orgoglio quanto abbiamo fatto in questi anni perché le nostre scelte hanno contribuito a salvare il Paese, a partire dalla gestione della pandemia e dal Pnrr". Lo ha dichiarato - a quanto si apprende da fonti del Nazareno - il segretario del Partito democratico, Enrico Letta, alla riunione con i grandi elettori del partito. "Dobbiamo completare questo riscatto della politica, che vuol dire non banalmente cedere alla retorica della politica versus tecnocrazia, a cui non credo, ma lavorare per una politica davvero al servizio del Paese in un quadro difficile", ha aggiunto il segretario del Pd. (Rin)