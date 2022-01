Difesa: Spagna invierà 4 Eurofighter in Bulgaria per rafforzare presenza Nato

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Spagna invierà quattro caccia Eurofighter in Bulgaria il mese prossimo nel contesto delle crescenti tensioni con la Russia per la crisi in Ucraina. Lo riferisce oggi il quotidiano "El Pais" citando fonti della Nato. Il quotidiano ricorda che il dispiegamento di un distaccamento dell'Aeronautica militare spagnola presso una base aerea bulgara era previsto nell'accordo del Consiglio dei ministri spagnolo del 21 dicembre, che ha approvato i contributi delle Forze armate spagnole alle missioni Nato, Onu e Unione europea nel corso del 2022. Decisione che ha assunto una nuova dimensione di fronte alla minaccia di invasione dell'Ucraina da parte della Russia. Stando a quanto scrive "El Pais", la permanenza dei quattro cacciabombardieri spagnoli sarà di due mesi e servirà a colmare le carenze della Bulgaria nella difesa del proprio spazio aereo, all'interno di un piano ideato dalla Nato che prevede pattuglie di sorveglianza sul Mar Nero. Un distaccamento dell'Aeronautica militare, composto da sei Eurofighter e 130 militari, era già stato schierato a febbraio e marzo dello scorso anno a Constanta in Romania. (Spm)