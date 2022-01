Quirinale: telefonata Salvini-Berlusconi, al vaglio proposte alto profilo su cui non porre veti

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Vi è stata una "lunga e cordiale" cordiale tra il leader della Lega, Matteo Salvini, e il presidente di Forza Italia, Silvio Berlusconi, in cui Salvini ha ribadito al Cavaliere il ringraziamento e la stima per quanto ha annunciato ieri. Nel corso della telefonata - si legge in una nota - Salvini e Berlusconi si sono confrontati sulla situazione politica. Si stanno vagliando proposte di alto profilo, donne e uomini, "sulla cui levatura difficilmente qualcuno potrà porre veti", assicura Salvini. "Berlusconi è sereno e sta bene", conclude il leader del Carroccio. (Rin)