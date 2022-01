Quirinale: Letta a Pd, serve Patto per Colle, governo e riforme

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Abbiamo di fronte un anno in cui ci saranno passaggi fondamentali. C'è uno sfasamento tra le forze in Parlamento e le forze politiche bel Paese. Mai così, se non nel 92-94. Ecco perché abbiamo messo in campo una proposta di Patto politico per arrivare all'ultima fase della legislatura e darle energia politica positiva". Lo ha detto - a quanto si apprende da fonti del Nazareno - il segretario del Partito democratico, Enrico Letta alla riunione con i grandi elettori del partito. (Rin)