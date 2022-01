Riforme: Letta a Pd, con nuovi regolamenti Camere combattere trasformismo

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

"Nova ha sempre dato prova di serietà e professionalità, fornendo ai cittadini gli strumenti per poter distinguere le notizie dalle fake news" Francesco Boccia

Deputato del Partito democratico

21 luglio 2021

- Il Patto per la legislatura deve tenere "insieme l'elezione del presidente della Repubblica, l'azione dell'esecutivo e quelle riforme che si possono fare in 14 mesi, a partire dalla riforma dei regolamenti parlamentari per combattere trasformismo". Lo ha detto - a quanto si apprende da fonti del Nazareno - il segretario del Partito democratico, Enrico Letta alla riunione con i grandi elettori del partito. (Rin)