Quirinale: Calenda, Cartabia figura perfetta di presidente Repubblica

19 luglio 2021

- "Pd-5s 'ragionano su Riccardi', Renzi 'ragiona su Casini', la destra, dopo il ritiro di Berlusconi, non ragiona", scrive su Twitter il leader di Azione, Carlo Calenda che osserva: "Eppure c’è una figura perfetta per il ruolo di presidente della Repubblica. E' stata presidente ella Corte ed è ministro della Giustizia, è persona equilibrata e sopra le parti: Marta Cartabia". L'europarlamentare di Azione afferma quindi che "non bisogna scegliere una persona solo perché donna, ma non prendere in considerazione una donna con un cursus honorum perfetto è un grave errore. Non perdiamo l’occasione di dimostrare che in Italia una donna capace può arrivare al vertice delle istituzioni. Se non ora quando?". (Rin)