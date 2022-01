Oman-Egitto: incontro ministri Esteri, focus su cooperazione commerciale

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il ministro degli Esteri dell’Oman Badr al Busaidi ha ricevuto a Mascate l’omologo egiziano Sameh Shoukry durante la 15esima sessione del Comitato congiunto tra i due Paesi. Lo ha reso noto l’agenzia di stampa egiziana “Mena”, secondo la quale le due parti hanno deciso di creare un fondo dal valore di 100 milioni di dollari e volto a favorire lo scambio commerciale ed evitare la doppia imposizione fiscale. I ministri hanno firmato sei protocolli d’intesa per favorire la cooperazione tra i due Paesi in ambito politico, dello sviluppo urbano, dell'edilizia abitativa, dei media, del turismo e della formazione professionale. Le due parti hanno discusso anche di questioni regionali e internazionali di interesse comune ed hanno espresso la loro soddisfazione per il livello di coordinamento tra i due paesi.(Res)