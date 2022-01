Armenia: presidente Sarkissian si dimette, "mancanza di strumenti adeguati nella Costituzione" (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Ho pensato a lungo, ho deciso di lasciare la carica di presidente della Repubblica dopo quattro anni di lavoro attivo", ha proseguito nella nota Sarkissian criticando il sistema di governo armeno per essere una Repubblica parlamentare "solo nella forma". "Viviamo in una realtà unica, una realtà in cui il presidente non può influenzare questioni di guerra e pace. Non può porre il veto a leggi che considera dannose per lo Stato e il popolo. Vari gruppi politici percepiscono le capacità del presidente non come vantaggiose per lo Stato, ma come minaccia, il presidente non può usare la maggior parte del suo potenziale per risolvere compiti sistemici di politica interna ed estera", ha affermato Sarkissian che ha assunto l'incarico nel 2018. (Rum)