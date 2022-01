Tim: Labriola, al lavoro su nuovo Piano industriale

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Nelle prossime settimane continueremo lo sviluppo del piano industriale, e per il due di marzo presenteremo il nuovo piano industriale, il piano della new Tim. Io conto su di voi e sono certo che, insieme, come già detto, saremo in grado di fare tante cose". Lo ha detto Pietro Labriola, nuovo amministratore delegato di Tim, in un videomessaggio ai dipendenti del gruppo. "Sono emozionato perché è un onore, e al tempo stesso un orgoglio, poter ricoprire questo incarico per una persona, che come voi, lavora in questa azienda da 22 anni", ha aggiunto Labriola. (segue) (Rin)