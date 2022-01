© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Nell’ultima settimana nella fascia 5-11 anni c’è stato un incremento delle vaccinazioni di 300 mila persone". Lo ha detto il sottosegretario alla Salute, Pierpaolo Sileri, a "Domenica in", su Rai1. Per questo, quando questa percentuale sarà più elevata, "dovrà esserci una revisione delle linee guida per la scuola", ha aggiunto. (Rin)