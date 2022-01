Lavoro: Cgil Roma su Alitalia Cai, da tribunale sentenza innovativa per Inps

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Sulla vicenda di alcuni lavoratori di Alitalia Cai, il tribunale di Roma emette una sentenza innovativa nei confronti dell’Inps. "Alcuni lavoratori di Alitalia Cai, licenziati in un procedimento di licenziamento collettivo nel 2014, hanno impugnato il licenziamento e ottenuto la reintegrazione ex art. 18, c. 4, SL. Purtroppo, i tempi della giustizia non sono stati brevi e la pronuncia del Tribunale di Roma è intervenuta dopo vari anni dal licenziamento". Lo scrive, in una nota, la Cgil di Roma centro ovest litoranea. "Nel frattempo - continua la nota - i lavoratori hanno fruito della mobilità (ancora per loro possibile ma, se fosse stata Naspi, la questione non sarebbe mutata) e l'Inps, dopo la sentenza di reintegro, essendo venuto meno lo stato di disoccupazione, ha richiesto loro l'indennità erogata nonostante i lavoratori avessero percepito una copertura della loro disoccupazione per soli dodici mesi ex art. 18, c. 4, SL". (segue) (Com)