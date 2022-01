Israele: governo approva istituzione commissione d'inchiesta su affare sottomarini

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

"Desidero rivolgere a tutta la Redazione di Agenzia Nova e a coloro che hanno creduto in questo progetto editoriale, gli auguri da parte della Difesa e delle Forze Armate italiane" Lorenzo Guerini

Ministro della Difesa

22 luglio 2021

- Il governo israeliano ha approvato oggi l’istituzione di una commissione statale d'inchiesta sul cosiddetto "affare dei sottomarini", per i quali è in atto un processo per presunta corruzione. Il primo ministro Naftali Bennett ha scelto di astenersi, spiegando che le procedure di appalto sono "pulite e serie". I fatti risalgono al 2018, quando la Germania ha approvato un memorandum d'intesa con Israele per la costruzione di tre sottomarini di tipo Dolphin, da parte di Thyssenkrupp, da aggiungere alla flotta israeliana di sei sottomarini. L'acquisto è stato bloccato in seguito all'avvio di un'indagine israeliana per presunta corruzione ed erogazione di tangenti per siglare l'accordo. Il caso, noto come "case 3000", vede coinvolti alcuni collaboratori dell'ex premier israeliano, Benjamin Netanyahu. "La formazione di una commissione d'inchiesta è un passo necessario per salvaguardare la sicurezza di Israele", ha affermato il ministro della Difesa, Benny Gantz, su Twitter. Da parte sua, il ministro degli Esteri, Yair Lapid, ha dichiarato: "La vicenda dei sottomarini è il caso più grave di corruzione della difesa nella storia israeliana e non dobbiamo lasciare nulla di intentato per raggiungere la verità".(Res)