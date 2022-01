© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Per chi ama la politica" quella del Quirinale "è la Champions League". Lo ha detto il leader di Italia viva, Matteo Renzi, ospite di "Mezz'ora in più" su Rai3. In questo caso "non è come l'altra volta" quando "abbiamo fatto noi i King maker" così "come sulla vicenda di Draghi un anno fa", ha aggiunto. (Rin)