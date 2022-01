© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

"Complimenti ad Agenzia Nova per il prezioso lavoro che svolge quotidianamente al fine di garantire pluralismo ed una informazione corretta" Silvio Berlusconi

Presidente di Forza Italia

21 luglio 2021

- "Chi vuole bene a Berlusconi avrebbe dovuto fermarlo prima" perché "non lo mandi avanti su un'impresa che non esiste". Lo ha detto il leader di Italia viva, Matteo Renzi, ospite di "Mezz'ora in più" su Rai3.(Rin)