- "Faccio un appello ai colleghi in Parlamento: votate pensando non ai prossimi sette minuti, ma ai prossimi sette anni", perché "il presidente è arbitro di tutti". Lo ha detto il leader di Italia viva, Matteo Renzi, ospite di "Mezz'ora in più" su Rai3. "Terremo un'altra riunione di Italia viva molto più decisiva martedì sera, fino ad allora ben poche cose verranno fuori", ha aggiunto (Rin)