Albania: elezioni comunali di marzo, campagna elettorale al via il 19 febbraio (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Nei giorni scorsi il premier albanese, Edi Rama, ha detto che alle elezioni comunali del 6 marzo il Partito socialista parteciperà ma senza candidare alcun parlamentare. A margine della cerimonia per l'avvio dei lavori alla base aerea di Kucova, Rama ha dichiarato: "Rispetteremo le scadenze e presenteremo i candidati". Secondo il premier, i parlamentari sono stati eletti per lavorare in Parlamento e quindi non è opportuno candidarsi. "Per quanto riguarda la candidatura delle donne, tra un uomo e una donna io scelgo una donna", ha aggiunto Rama. Le elezioni locali per l'elezione dei sindaci in alcune località dell'Albania si terranno il 6 marzo, secondo quanto stabilito dal presidente albanese, Ilir Meta, che ha firmato il relativo decreto presenziale nei giorni scorsi. In una nota Meta ha auspicato che questo passaggio elettorale sia un esempio di fiducia, democrazia e voto libero. "Cari cittadini, ho appena decretato il 6 marzo 2022, per lo svolgimento delle elezioni locali per il sindaco di Durazzo, Scutari Vore, Diber, Rrogozhine e Lushnje. Vorrei che questo processo fosse un esempio di fiducia nella democrazia e nella libertà di voto", ha scritto Meta. (Alt)