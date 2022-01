© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Ora siamo al tatticismo esasperato prima di una corsa come il Palio di Siena" ci sono "ore e ore di grandi finte". Lo ha detto il leader di Italia viva, Matteo Renzi, ospite di "Mezz'ora in più" su Rai3, parlando delle trattative per l'elezione del presidente della Repubblica. (Rin)