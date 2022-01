© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- E' una "tiritera che non mi va giù" quella sui "partiti brutti e cattivi e la società civile bella e buona". Lo ha detto il leader di Italia viva, Matteo Renzi, ospite di "Mezz'ora in più" su Rai3, parlando della trattativa per il Quirinale.(Rin)