Egitto: presidente al Sisi, rivoluzione 25 gennaio ha espresso volontà della popolazione

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La rivoluzione del 25 gennaio 2011 ha espresso a pieno l’aspirazione degli egiziani che desideravano costruire un nuovo futuro per l’Egitto. Lo ha affermato il presidente egiziano Abdel Fattah al Sisi durante la celebrazione della giornata della polizia. “L'Egitto vive nel mezzo di una regione turbolenta che è stata ed è tuttora al centro di eventi internazionali, in cui gli interessi sono in conflitto, gli equilibri si intrecciano e le alleanze cambiano”, ha proseguito Al Sisi. “Le forze armate sono la fortezza impenetrabile che ci protegge da ogni pericolo e tutto quello che hanno realizzato è stato per costruire il futuro e la nuova repubblica”, ha concluso.(Cae)