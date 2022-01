Romania: Covid, oltre 10 milioni di test rapidi salivari saranno distribuiti in scuole e asili

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il ministero dell'Istruzione romeno distribuirà oltre 10 milioni di tamponi rapidi salivari per il Covid-19 alle scuole del Paese e i primi test saranno effettuati a partire da martedì o mercoledì della prossima settimana. Lo ha reso noto il segretario di Stato al ministero dell'Istruzione Sorin Ion chiarendo che i 10.540.000 test rapidi saranno utilizzati per bambini in età prescolare, studenti e personale scolastico. "Durante il sabato e la domenica, 10.540.000 test rapidi (salivari) sono stati ricevuti nei depositi degli ispettorati scolastici per bambini in età prescolare, studenti e personale educativo. Martedì verranno distribuiti ai beneficiari, e saranno utilizzati immediatamente. Di conseguenza, i primi test della prossima settimana potranno essere eseguiti martedì o mercoledì", ha dichiarato Ion. La procedura di acquisto di 18.500.000 test rapidi salivari per Covid-19 è ripreso venerdì dopo che il Consiglio nazionale per la risoluzione dei ricorsi ha respinto, in quanto infondato, il ricorso presentato da un operatore economico in merito a tale acquisizione. (Rob)