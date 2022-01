Afghanistan: delegazione dei talebani arriva in Norvegia per visita di tre giorni

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Una delegazione in rappresentanza dei talebani è arrivata nella capitale norvegese Oslo per una visita di tre giorni e i primi colloqui ufficiali dei talebani con l'Occidente sul suolo europeo dalla presa del potere in Afghanistan. Secondo l’emittente panaraba di proprietà saudita “Al Arabiya” la delegazione è composta da 15 persone ed è guidata dal ministro degli Esteri talebano, Maulvi Amir Khan Mottaki. I colloqui dovrebbero concentrarsi su temi relativi ai diritti umani, agli aiuti umanitari e alla deregolamentazione dei fondi della Banca centrale afgana e giunge come risposta a quella di un gruppo di diplomatici norvegesi a Kabul. "I colloqui aiuteranno a trasformare l'atmosfera di guerra dopo un'insurrezione durata due decenni contro le forze Nato", ha dichiarato il portavoce dei talebani Zabihullah Mujahid, ripreso dalla stampa francese. "L'emirato islamico ha preso provvedimenti per soddisfare le richieste del mondo occidentale e speriamo di rafforzare le nostre relazioni attraverso la diplomazia con tutti i Paesi, compresi quelli europei", ha proseguito Mujahid, sottolineando la volontà di creare un’atmosfera “pacifica”. (Res)