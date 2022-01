Quirinale: elicotteri e agenti, Questura Roma potenzia controlli in vista dell'elezione

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Roma blindata in vista delle votazioni per il nuovo presidente della Repubblica. La Questura di Roma ha previsto un potenziamento dei controlli. In campo circa 800 agenti con un rafforzamento della vigilanza e dei servizi nelle zone dei palazzi istituzionali: Montecitorio, Palazzo Chigi, il Senato e il Quirinale. Un servizio d'ordine specifico, con ulteriori transennamenti e limitazioni particolari, è previsto tra via dell'impresa e via dei Prefetti, dove dovrebbero arrivare i grandi elettori, risultati positivi al Covid, che potranno accedere nell'area predisposta della Camera per esprimere il proprio voto. Subito dopo dovranno rientrare nel proprio domicilio. Come di consuetudine, in questi avvenimenti, verranno effettuate bonifiche del sottosuolo: in campo agenti del gruppo artificieri e cinofili oltre che personale della Digos. A supporto anche carabinieri e guardia di finanza. Un presidio dall'alto sarà garantito, invece, dagli elicotteri. (Rer)