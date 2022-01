Ucraina: Blinken, sanzioni alla Russia ora farebbero perdere effetto deterrente

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Imporre sanzioni alla Russia ora farebbe perdere all’Occidente la sua potenziale capacità di deterrenza. Lo ha detto il segretario di stato Usa Antony Blinken parlando alla “Cnn”. “Lo scopo delle sanzioni è scoraggiare l'aggressione russa. Se vengono usate ora si perde l'effetto deterrente”, ha detto Blinken. Il segretario di stato ha aggiunto che "se una singola unità russa aggiuntiva dovesse entrasse in Ucraina in modo aggressivo, ciò attiverebbe una risposta rapida, severa e unita da parte nostra e dell'Europa". Ieri il presidente degli Stati Uniti Joe Biden ha tenuto un incontro con il team di sicurezza nazionale per discutere della situazione al confine tra Russia e Ucraina. “Il presidente Biden ha incontrato la sua squadra di sicurezza nazionale per discutere le continue azioni aggressive russe nei confronti dell’Ucraina”, rende noto la Casa Bianca sul suo account Twitter. Biden “ha affermato che se la Russia invaderà ulteriormente l'Ucraina, gli Stati Uniti imporranno conseguenze rapide e gravi al Mosca con i nostri alleati e partner”. (segue) (Nys)