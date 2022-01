Francia: ministra Difesa su morte militare in Mali, "mi inchino alla memoria di Martin"

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La ministra della Difesa francese, Florence Parly, ha espresso le proprio condoglianze per la morte di un militare francese in Mali nell’attacco alla base operativa avanzata di Gao, colpita ieri dal tiro di mortai da parte di forze ostili alla coalizione internazionale a guida francese, che opera in Sahel nell'ambito dell'Operazione Barkhane. "Mi inchino alla memoria del brigadiere Alexandre Martin, un soldato dell'operazione Barkhane, morto per la Francia in Mali. Esprimo le mie più sentite condoglianze alla sua famiglia, ai suoi cari e ai suoi fratelli d'armi", scrive Parly su Twitter. Martin faceva parte del 54mo reggimento d’artiglieria di Hyères. Si tratta del 53mo militare francese ucciso in combattimento nel Sahel dal 2013. (Frp)